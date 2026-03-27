"Википедия" запретила статьи, полностью созданные ИИ

Онлайн-энциклопедия "Википедия" ввела запрет на публикацию статей, полностью созданных или переписанных с использованием больших языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az, в официальном сообщении отмечается, что тексты, созданные с помощью таких моделей, часто нарушают основные положения политики сайта.

"По этой причине использование больших языковых моделей для создания или переписывания статей запрещено", - говорится на сайте энциклопедии.

При этом "Википедия" уточняет, что авторы могут вносить базовые правки в статьи на основе рекомендаций ИИ, и это не подпадает под запрет.