"Википедия" запретила статьи, полностью созданные ИИ

https://news.day.az/unusual/1824368.html
Онлайн-энциклопедия "Википедия" ввела запрет на публикацию статей, полностью созданных или переписанных с использованием больших языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Day.Az, в официальном сообщении отмечается, что тексты, созданные с помощью таких моделей, часто нарушают основные положения политики сайта.
"По этой причине использование больших языковых моделей для создания или переписывания статей запрещено", - говорится на сайте энциклопедии.
При этом "Википедия" уточняет, что авторы могут вносить базовые правки в статьи на основе рекомендаций ИИ, и это не подпадает под запрет.
