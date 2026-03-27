Робот-гуманоид ударил ребенка в Китае - ВИДЕО В провинции Шэньси в Китае во время публичного шоу произошел инцидент с участием робота-гуманоида.
В провинции Шэньси в Китае во время публичного шоу произошел инцидент с участием робота-гуманоида.
Как передает Day.Az, местная пресса сообщает, что робот, известный как G1 и произведенный компанией Unitree Robotics, сначала исполнял танцевальные движения под музыку, однако затем неожиданно приблизился к зрителям и ударил мальчика по лицу.
Сразу после инцидента робота оттащил один из сотрудников.
Сообщается, что стартовая цена модели G1 составляет 13,5 тысячи долларов (более одного миллиона рублей).
