Международные путешественники посетили город Лачин

Очередным пунктом визита международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур стал город Лачин. Делегацию возглавляет основатель и руководитель клуба NomadMania, гражданин Великобритании греческого происхождения Харри Мицидис.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе визита в Лачин путешественники ознакомятся с Галереей Yurd, а также с центром Gilabi Ceramics и изделиями ручной работы, подготовленными местными жителями. В рамках поездки также предусмотрены экскурсия по городу и знакомство с созданной здесь инфраструктурой, а также с работами по восстановлению и строительству.

В составе группы 79 путешественников из 37 стран, что делает ее самой крупной международной экспедицией в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Клуб NomadMania делит планету на 1301 регион и составляет рейтинги путешественников по посещенным территориям. Харри Мицидис побывал во всех этих регионах и занимает первое место в мировом рейтинге. Ранее клуб впервые провел ежегодное собрание именно в Азербайджане.

Эта поездка имеет особое значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма" и знакомства с масштабными восстановительными и строительными работами, проводимыми в регионе.

С 2020 по 2025 годы международные путешественники по линии ведущих мировых клубов совершили 15 экспедиций в Карабах и Восточный Зангезур; текущая поездка станет шестнадцатой.