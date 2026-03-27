Иран не запрашивал у США 10-дневной паузы в ударах по энергообъектам

Иран не обращался к США с просьбой приостановить удары по своей энергетической инфраструктуре на 10 дней.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Согласно информации, высокопоставленные иранские чиновники сообщили посредникам о заинтересованности в мирных переговорах с США, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Также, по данным источников, Иран потребовал от США сократить план из 15 пунктов по урегулированию ближневосточного конфликта перед первой встречей.

WSJ также отмечает, что Иран исключил обсуждение своей ракетной программы на переговорах и заявил о нежелании отказываться от обогащения урана.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на 10 дней, утверждая, что это решение было принято по просьбе Тегерана.