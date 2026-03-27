ОАЭ планируют присоединение к коалиции по Ормузскому проливу

ОАЭ планируют присоединиться к коалиции против Ирана для обеспечения прохода через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно информации, ОАЭ сообщили США и другим западным странам о намерении участвовать в многосторонней коалиции для открытия пролива.

Отмечается, что ОАЭ активно работают над созданием этой коалиции.

Ранее ряд европейских стран заявили, что не поддержат открытие Ормузского пролива с помощью военных действий.