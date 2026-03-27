На Гавайях разбился экскурсионный вертолет - ВИДЕО

Три человека погибли, еще двое получили ранения при падении экскурсионного вертолета на Гавайях. Как передает Day.Az со ссылкой на Hawaii News Now, всего на борту находилось пять человек, пострадавших пришлось доставать из воды.