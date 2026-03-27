В Армении подчеркнули важность снятия запрета транзита через Азербайджан

Снятие запрета на транзит товаров через Азербайджан в Армению будет способствовать росту взаимной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Шымкенте в расширенном составе.

Он подчеркнул, что диверсификация транспортно-логистических инфраструктур в регионе Южного Кавказа существенно простимулирует внешнюю торговлю.

"В этом контексте особенно значимым событием для нас является недавнее снятие запретов на транзит товаров через Азербайджан в Армению, что открывает перспективы для полного раскрытия потенциала региона, способствуя росту взаимной торговли", - отметил Григорян.