Первый из самых штормовых дней этого века на Ближнем Востоке прошел с дождем, молниями, внезапными наводнениями и сильным, местами экстремальным ветром, однако серьезных последствий не зафиксировано.

Несмотря на непогоду, авиаудары не прекратились, как ожидалось ранее.

В ряде районов региона метеостанции зафиксировали рекордный уровень суточных осадков XXI века. В соцсетях публикуются десятки фото и видео, включая попадание молнии в небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, порывы ветра и внезапные наводнения.

Хотя сектор Газа пострадал минимально, для более миллиона людей, проживающих в палатках, прошедшие дожди существенно ухудшили условия жизни.

Необычный атмосферный фронт сохранится в регионе сегодня и завтра.