В Самухе спаси рыбаков, оказавшихся в беспомощной ситуации

https://news.day.az/society/1824476.html
Как сообщает Day.Az, несколько жителей района отправились ловить рыбу на Куре, когда уровень воды внезапно поднялся. В результате рыбаки оказались отрезанными от берега на острове посреди реки.
На место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники МЧС и соответствующих служб. В настоящее время ведутся неотложные работы по спасению людей, оказавшихся в сложной ситуации.
