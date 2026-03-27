В Самухе спаси рыбаков, оказавшихся в беспомощной ситуации

На участке реки Кура, проходящем по территории Самухского района, несколько человек, занимавшихся рыбной ловлей, оказались в беспомощном положении.

Как сообщает Day.Az, несколько жителей района отправились ловить рыбу на Куре, когда уровень воды внезапно поднялся. В результате рыбаки оказались отрезанными от берега на острове посреди реки.

На место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники МЧС и соответствующих служб. В настоящее время ведутся неотложные работы по спасению людей, оказавшихся в сложной ситуации.