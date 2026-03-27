Золото и серебро выросли в цене
На товарных рынках выросли цены на фьючерсы на золото за одну тройскую унцию (31,1 грамма).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX цена фьючерсов на золото с поставкой в июне 2026 года выросла на 1,41% и составила 4 471,20 доллара США за тройскую унцию.
На COMEX также подорожали фьючерсы на серебро с поставкой в мае 2026 года - цена за унцию увеличилась на 2,57% и достигла 69,68 доллара США.
