Стали известны подробности двойного убийства в Баку

В прокуратуру Хазарского района Баку поступила информация об убийстве Вагифа Эмирова на территории поселка Тюркан.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Джаваншир Мурадов выстрелил из огнестрельного оружия в своего соседа Руслана Алиева, пытаясь его убить, после чего из того же оружия произвел выстрел в Вагифа Эмирова, умышленно лишив его жизни.

По данному факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса, проводится предварительное следствие.

Подозреваемый в совершении преступления Дж. Мурадов задержан районной прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.