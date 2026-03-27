В Азербайджане произошло землетрясение В Лянкяранском районе зафиксировано землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 12 км к западу от станции Лянкяран, на территории Лянкяранского района. Землетрясение не ощущалось.
