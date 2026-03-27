Владимир Путин поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева за поддержку, оказываемую Русскому драматическому театру в Баку.

Как передает Day.Az, об этом он сказал, выступая по видеосвязи на открытии здания Азербайджанского государственного музыкально-драматического тетра в Дербенте.

"Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе и культурного наследия. Стоит отметить, что в Баку весьма успешно работает популярный Русский драматический театр, открытый более 100 лет назад. В этой связи хочу поблагодарить Президента Ильхама Алиева за поддержку работы театра. Хочу отметить, что эти две сцены - Русский драматический театр в Баку и Азербайджанский драматический театр в Дербенте - являются мостом между нашими культурами", - сказал Путин.