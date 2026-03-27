Владимир Путин примет участие в открытии Азербайджанского театра в Дербенте

Президент России Владимир Путин 27 марта откроет по видео-конференц-связи (ВКС) после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что сегодня отмечается День театра. "Посредством видеоконференции президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте", - сказал пресс-секретарь, добавив, что речь идет об историческом театре, уходящем корнями в XIX век.

"В свое время представители азербайджанской интеллигенции в Дербенте открыли такой тюркский кружок, который потом стал театром азербайджанским. Кстати говоря, сегодня в Дербенте будут гости из Азербайджана по случаю открытия такого важного культурного объекта", - отметил Песков.