В Иране задержали 103 человека по делу о шпионаже

С начала конфликта в Иране по обвинению в шпионаже в пользу США и Израиля задержаны 103 человека.

Как передает Day.Az, об этом заявила Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным ведомства, среди задержанных - группа из четырех человек, планировавших диверсию на объектах электросетевой инфраструктуры Тегерана. Ещё четверо, поддерживающие монархию, обвиняются в попытках дестабилизировать ситуацию на улицах.

Также сообщается о задержании пятерых вооруженных лиц, готовивших нападения на контрольно-пропускные пункты.

Остальные 90 человек подозреваются в передаче оппозиционным СМИ координат стратегических объектов и изображений предполагаемых целей для ударов.

Кроме того, приняты меры в отношении владельцев 16 устройств Starlink и около 400 человек, занимавшихся продажей средств для обхода интернет-ограничений.