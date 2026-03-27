Израиль усилит удары по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна намерена усилить удары по территории Ирана.

Согласно информации, он отметил, что атаки будут расширены как по масштабу, так и по числу целей.

По словам Каца, это произойдет, если Иран продолжит наносить ракетные удары по мирному населению. Заявление было сделано после оценки ситуации в сфере безопасности.

Он подчеркнул, что ранее вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху предупреждал Иран и призывал прекратить обстрелы израильских городов.

"Несмотря на предупреждения, атаки продолжаются", - заявил министр.

Кац добавил, что армия расширит географию ударов, сосредоточив их на объектах, связанных с разработкой и применением вооружений против гражданского населения.