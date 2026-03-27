ИИ-алгоритмы стали ведущим актором в формировании общественного мнения

Алгоритмы на основе искусственного интеллекта стали ведущим актором в формировании общественного мнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов в ходе выступления на панельной сессии под названием "Трансформация глобального общественного мнения в экосистеме цифровой коммуникации", состоявшейся сегодня в Стамбуле в рамках Международного саммита по стратегическим коммуникациям (Stratcom Summit 2026).

Он отметил, что в современную эпоху общественное мнение уже не является социальным феноменом, формирующимся исключительно в пределах национальных границ. В результате стремительного развития цифровых коммуникационных технологий общественное мнение превратилось в многополярную и динамичную систему, формирующуюся в глобальном масштабе. Эта трансформация не только увеличила скорость информационного потока, но и оказала серьезное влияние на его содержание, механизмы воздействия и критерии достоверности.

По словам А. Исмаилова, если ранее ключевую роль в формировании общественного мнения играли традиционные медиа, то сегодня социальные медиа-платформы, производители цифрового контента и даже алгоритмы на основе искусственного интеллекта стали ведущими акторами этого процесса. Это, в свою очередь, одновременно усилило тенденции как демократизации, так и фрагментации информационного пространства:

"Одной из основных характеристик экосистемы цифровых коммуникаций является ее децентрализованный и интерактивный характер. Пользователи уже не только потребители информации, но и ее производители и распространители. Эта новая реальность, наряду с увеличением числа субъектов, участвующих в формировании общественного мнения, привела и к диффузии ответственности".

Исполнительный директор добавил, что наряду с данной трансформацией возник и ряд вызовов:

"Прежде всего, особого внимания требует проблема стремительного распространения дезинформации и недостоверных сведений. Алгоритмическая структура цифровых платформ порой выводит на передний план эмоциональный и сенсационный контент, что негативно влияет на формирование объективного и основанного на фактах общественного мнения.

Второй важный вопрос связан с информационным суверенитетом и национальной коммуникационной безопасностью. Доминирование глобальных платформ в некоторых случаях приводит к ослаблению национальных информационных пространств и оттеснению локального контента на второй план. Это делает необходимым формирование новых подходов в коммуникационной политике государств.

Третье направление - кризис доверия. Параллельно с ростом числа источников информации усиливаются и сомнения в их надежности. В этих условиях особую значимость приобретает укрепление институциональных механизмов для формирования стабильного и здорового общественного мнения".