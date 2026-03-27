https://news.day.az/society/1824423.html
Необдуманное действие привело к трагедии в Загатале
В селе Юхары Тала Загатальского района произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, житель села Ильхам Давудов (1976 года рождения), находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой по окну своего дома.
В результате стекло разбилось и перерезало ему область лодыжки.
Получив тяжелое ранение, мужчина скончался от потери крови.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре