Необдуманное действие привело к трагедии в Загатале

В селе Юхары Тала Загатальского района произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как передает Day.Az, житель села Ильхам Давудов (1976 года рождения), находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой по окну своего дома. В результате стекло разбилось и перерезало ему область лодыжки.