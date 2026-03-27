Необдуманное действие привело к трагедии в Загатале

В селе Юхары Тала Загатальского района произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, житель села Ильхам Давудов (1976 года рождения), находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой по окну своего дома.

В результате стекло разбилось и перерезало ему область лодыжки.

Получив тяжелое ранение, мужчина скончался от потери крови.

По данному факту проводится расследование.