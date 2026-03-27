В Баку украли 6300 долларов

В Сабунчинском районе Баку задержан человек, укравший из дома 6300 долларов.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в поселке Маштага Сабунчинского района один из жителей заявил о том, что из его дома при неизвестных обстоятельствах были похищены денежные средства.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП подозреваемый в совершении преступления 28-летний Р. Ализаде был установлен и задержан.

Проводится расследование.