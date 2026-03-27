Университеты США нашли способ борьбы с ИИ

Ряд американских университетов начал вводить устные экзамены на фоне широкого использования студентами искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press.

По словам преподавателей, домашние письменные работы стали "слишком идеальными", однако при их объяснении студенты нередко испытывают трудности, что вызывает опасения за уровень критического мышления.

Профессор Корнеллского университета Крис Шаффер отметил, что устные экзамены невозможно пройти с помощью ИИ.

В свою очередь, доцент Пенсильванского университета Эмили Хаммер сообщила, что в вузе начали сочетать устные экзамены с письменными заданиями, чтобы сохранить когнитивные навыки и креативность студентов.