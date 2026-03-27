Новшество в использовании таможенных штрафов в Азербайджане

В Азербайджане внесены изменения в порядок использования средств, полученных в сфере таможенного дела, включая штрафы и различные платежи.

Как передает Day.Az, соответствующие поправки отражены в законе о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Согласно нововведениям, 93 процента средств, полученных от реализации товаров и транспортных средств, обращенных в государственную собственность на основании решений судов по делам о преступлениях в сфере таможенного дела и административных правонарушениях против таможенных правил, а также штрафы, таможенные сборы и другие платежи будут перечисляться на счет соответствующего органа исполнительной власти.

В соответствии с новым законом указанные средства после перечисления в государственный бюджет будут направляться на выплату надбавок к должностным окладам сотрудников с особыми званиями и гражданских работников соответствующего органа исполнительной власти, за исключением его руководителя и заместителей.

Ранее такое исключение не было предусмотрено в Таможенном кодексе.