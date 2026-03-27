Армянские игры с огнем

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Депутат от партии "Гражданский договор" Ваагн Алексанян считает, что повестка возвращения армян в Карабах является повесткой войны, ровно как и утверждение ряда политиков о том, что "Арарат наш".

Эти разумные слова прозвучали накануне в парламенте Армении.

Когда о том, что "Арарат наш" говорит поэт или композитор - это одно, и совершенно другое, когда с таким утверждением выступает деятель, претендующий на политическую власть, заявил депутат. И пояснил особенно тупым, что в этом случае на лицо прямая территориальная претензия к Турции, обладающей второй по численности армией в НАТО.

Это прописные истины, настолько элементарные, что их непонимание армянской оппозицией вызывает удивление. Как эти люди собираются руководить Арменией, если не догоняют самых простых вещей?

В реваншистском лагере, который вертится вокруг фигуры миллиардера Самвела Карапетяна, идет странная возня. В то время как другие претенденты на руководство Арменией, вроде Роберта Кочаряна или Армана Татояна, развлекают публику забавными обещаниями, которые заведомо не сумеют выполнить из-за отсутствия ресурсов, у "Сильной Армении" Карапетяна дело поставлено на широкую ногу: он собирается устранить конкурентов, разбрасываясь деньгами.

Мы уже писали о том, как Карапетян покупает себе зарубежных советников. В его сборную команду попал каким-то образом даже израильский бригадный генерал. А на днях партия российского миллиардера решила сделать еще более "широкий" шаг и подписала меморандум о сотрудничестве с голландской разведывательной компанией Dyami Security и греческой компанией DRCS. Партия, противостоящая власти, устроила в Джермуке международную конференцию с участием зарубежных структур. Dyami Security, как поведал племянник миллиардера Нарек Карапетян, готовит спецназовцев для разных стран, а DRCS занимается переподготовкой военнослужащих, использующих другие виды боевого оружия. Подписанная бумага, на которую, несомненно, были потрачены крупные средства, должна стать очередной разукрашенной дурилкой для армянского общества. Дилетантские рассуждения о вопросах, которые не решаются таким путем.

Партия миллиардера сигнализирует армянам: у Карапетяна есть деньги и он решит все проблемы страны на собственные средства. Если у наших соседей есть разум, им следует критично подойти к обещаниям, которые выглядят красиво, но продержатся недолго, принеся армянскому обществу серьезные проблемы. Потому что деньги имеют обыкновение заканчиваться. Согласно инсайдерской информации, дела Карапетяна в Росси очень плохи. "Таширу", как и всему армянскому бизнесу осталось жить недолго. За счет чего Карапетян собирается выплачивать армянским пенсионерам огромные пенсии и ввести нулевой налог на бизнес? Если дядя Вазген и тетя Кнарик купятся и проголосуют за его партию на выборах, карапетяновскому клану придется как-то объяснить им, что это была просто предвыборная шутка.

Так же карапетянам, кочарянам, татоянам и прочим придется объяснять гражданам, почему данные ими обещания величия и лидерства Армении, возвращения армян в Карабах без возвращения азербайджанце в Зангезур, мира на армянских условиях и так далее, превратились в пыль. Карапетян может накупить зарубежных советников с громкими регалиями, заключать мертворожденные меморандумы о сотрудничестве с кем угодно, но это Армении не поможет, если оппозиция вздумает сделать шаг в сторону от того пути, по которому эта страна идет сегодня. Любые попытки говорить с Баку с позиции силы, любые попытки вернуть на повестку территориальные вопросы, будут немедленно и жестко пресечены. Никакие суперсовременные системы слежения на границе, никакой супер-подготовленный голландцами спецназ не помогут Армении.

Нарек Карапетян продолжает говорить об "оккупированных территориях Армении", уверяет, что Джермук никогда не был приграничной территорией и стал таковой только из-за "оккупации", размахивает картами NASA. Он обещает, что партия российского миллиардера все "вернет" в случае победы. Но он никогда не скажет армянам, что Джермук никогда не был приграничной территорией просто потому, что не успел таковой побыть. После оккупации территорий Азербайджана граница была отодвинута агрессором далеко на восток, и Джермук оказался, скажем так, в глубине раздувшейся Армении. Теперь, когда границы возвращаются к законной конфигурации, Вайонцзорская область снова стала соседствовать с Азербайджаном. Разница между возвращением территорий и их оккупацией очень большая. Не Карапетяну как армянину об этом не знать.

Кстати, когда-то Джермук назывался Исти-су. Так что Карапетяну и Ко лучше не провоцировать соседей, чтобы этому курорту не пришлось возвращать его правильное имя.