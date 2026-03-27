Азербайджан стал ключевым партнером Китая в евразийской торговле.

Об этом в беседе с Day.Az заявил докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени аль-Фараби, политический ученый Цао Кэсянь.

"Азербайджан играет ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута как важное связующее звено между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Благодаря своему географическому положению и развитой инфраструктуре страна выступает логистическим хабом в Срединном коридоре. Для Китая данный маршрут имеет стратегическое значение как диверсифицированный канал доставки грузов в Европу. Это особенно важно в условиях меняющейся геополитической обстановки и необходимости повышения устойчивости цепочек поставок. Таким образом, Азербайджан стал важным партнером Китая в обеспечении стабильной евразийской торговли", - сказал он.

По его словам, перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь" представляются весьма значительными.

"В первую очередь это касается развития транспортной инфраструктуры, цифровой логистики и модернизации портов. Китайские инвестиции и технологии могут способствовать повышению эффективности транзитных перевозок через Каспийский регион. Кроме того, сотрудничество может расширяться в сфере промышленной кооперации и создания логистических центров. В долгосрочной перспективе это укрепит экономическую взаимосвязанность между странами Евразии", - сказал эксперт.

Кэсянь подчеркнул, что Транскаспийский маршрут имеет потенциал стать важной альтернативой другим евразийским транспортным коридорам, особенно в условиях диверсификации логистических маршрутов.

"Его конкурентоспособность будет зависеть от снижения транзитных издержек, времени доставки и уровня координации между странами-участниками. В сравнении с северным маршрутом он предлагает более гибкие логистические решения. Однако для достижения полной конкурентоспособности необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры и упрощение таможенных процедур. Китай заинтересован в развитии данного направления как части многовекторной транспортной стратегии", - добавил Цао Кэсянь.

Эксперт отметил, что с точки зрения китайского исследователя особое значение имеют проекты, связанные с развитием Бакинского международного морского торгового порта и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

"Эти инфраструктурные объекты играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного транзита грузов. Также важным направлением является цифровизация логистических процессов и внедрение современных систем управления грузопотоками. Улучшение мультимодальных перевозок и сокращение времени перевалки грузов существенно повысят эффективность коридора. В целом интеграция инфраструктуры и технологий является ключевым фактором успеха", - сказал он.

По его словам, развитие Транскаспийского маршрута открывает новые возможности для инвестиционного и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

"В частности, можно ожидать рост инвестиций в логистические центры, индустриальные парки и зоны свободной торговли. Также перспективным направлением является сотрудничество в области цифровой экономики и "умной логистики". Китайские компании могут активнее участвовать в проектах инфраструктурной модернизации и транспортных услуг. Это будет способствовать формированию более устойчивых и взаимовыгодных экономических связей между двумя странами", - добавил Цао Кэсянь.