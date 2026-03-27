Гороскоп на 27 марта

Сегодня главной темой в гороскопе обещают быть деньги и все, что с ними связано. Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в вашем кошельке внушительную брешь. Вообще, любые игры с финансами сегодня не приветствуются, особенно это касается игры на бирже и других рискованных операций - риск потерь и роковых ошибок чрезвычайно высок. В то же время, день хорош для того, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество - все это сулит вам успех, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня для Овна актуальна формула: "Всё в дом!". Его действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу - к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самого Овна, и его близких. Главное для него сегодня - не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Овен рискует на пустом месте испортить себе настроение.

Телец

Сегодня Телец будет находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте - ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Телец и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести Тельцу приятный сюрприз.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа обещают Близнецам поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Близнецов есть план, как повысить свои доходы, - самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. - сегодня любой шаг Близнецов в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в их кошельке.

Рак

Сегодня звезды гороскопа наделяют Рака здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день - быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Рака, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Сегодня отличный день для того, чтобы Рак разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые сегодня, практически обречены на успех!

Лев

Сегодня Льва может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Лев, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника... Вариантов может быть множество, так что Льву следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Дева

Сегодня Деве трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять ее сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в "надежнейшее" дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и - отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Деве сегодня обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Весы

Сегодня дело, которому Весы посвятили много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз - одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Весы не будут склонны расслабляться. Наоборот, сегодня успех мобилизует их и заставит действовать активнее, ведь одно дело - видеть цель, а другое - чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Скорпион

Сегодня Скорпион превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ему день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Скорпион сегодня будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ему следует держать свои обидные высказывания при себе - то есть так, как будто бы он общается с незнакомцем.

Стрелец

Сегодня в Стрельце может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Стрельца будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе - практически любой сегодня рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Стрельца. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения - ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей - не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Козерог

Не исключено, что сегодня Козерогу захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Козерог не хуже других. Не противьтесь этому импульсу - сегодня он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Козерога в доказательство своего превосходства.

Водолей

Сегодня Водолею могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут ему активности и решительности, а еще - удачливости в делах. Благодаря этому, Водолей будет точно знать, что ему делать и как. Единственное "но": он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Водолея, поэтому на протяжении дня Водолею следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут полны энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит их то и дело оказываться в центре внимания, однако Рыбы не ударят в грязь лицом. Они сумеют не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, сегодня Рыбам следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.