Сколько нефти Азербайджан поставил в Тунис с начала года?

В январе-феврале Азербайджан экспортировал в Тунис сырую нефть и нефтепродукты из битуминозных пород на 29,5 млн долларов США в объеме 61,3 тыс. тонн.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Информация о поставках за аналогичный период прошлого года не публиковалась.

Отметим, что в январе-феврале общий объем внешней торговли Азербайджана составил 6,264 млрд долларов, что на 29,6% меньше, чем год назад.

Экспорт достиг 3,665 млрд долларов, импорт - 2,599 млрд долларов. За год экспорт снизился на 23%, импорт - на 37,2%. Положительное сальдо составило 933,6 млн долларов, сократившись на 5,3% по сравнению с прошлым годом.