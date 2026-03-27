Иран не хочет войны, но решительно намерен защищаться

В Иране разрушено или повреждено более 600 школ.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в онлайн-обращении.

"В результате атак разрушено или повреждено более 600 школ, погибли или получили ранения более 1000 учеников и учителей. Также пострадали больницы, машины скорой помощи, медицинский персонал, спасатели, нефтеперерабатывающие заводы, источники водоснабжения и жилые дома", - отметил Арагчи.

Он добавил, что атака была совершена на школу для девочек в Минабе.

"Учитывая, что США и Израиль, по их утверждениям, обладают самыми передовыми технологиями, трудно поверить, что эта атака не была преднамеренной. Удар по школе - это военное преступление и преступление против человечности, которое должно быть осуждено, а виновные - привлечены к ответственности", - подчеркнул министр.

Арагчи отметил, что Иран никогда не стремился к войне, но готов решительно защищаться, и призвал международное сообщество осудить нападения на страну.