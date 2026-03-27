В Азербайджане стартует плей-офф Высшей лиги по волейболу

Сегодня стартует плей-офф в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый игровой день в рамках 1/4 финала состоятся два матча.

В 15:00 "Муров Аз Терминал" сыграет с "Тураном". Во второй встрече дня "Азеррейл" встретится с DH Volley - матч начнется в 17:00. Оба поединка пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Отметим, что остальные первые матчи четвертьфинала состоятся 28 марта, а ответные встречи запланированы на 2-3 апреля.