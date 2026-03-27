5 стран одобрили удары США по Ирану

Пять арабских стран - Кувейт, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия - предоставили свою территорию, воздушное пространство и военные базы для использования американскими силами при проведении атак на Иран.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источник в иранских разведывательных службах сообщило агентство Fars.

Вечером 24 марта президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, подтвердил сообщения американских СМИ, что Саудовская Аравия призывает к продолжению атак против Ирана. По его словам, наследный принц Мухаммед бен Сальман "сражается вместе с нами", писало NDTV. По данным иранских источников, спустя два дня саудовская сторона не опровергла это заявление.

В среду посол Объединенных Арабских Эмиратов в США опубликовал в газете The Wall Street Journal статью, в которой поддержал американо-израильские удары по Ирану. По данным иранской разведки, в многочисленных воздушных, морских и ракетных атаках Соединенные Штаты использовали воды, территорию и воздушное пространство этих пяти стран, включая базы, расположенные за пределами военных объектов.

В ответ на это Иран с первых дней войны нанес массированные удары по военным объектам на территории этих стран. Под удар попали база Аль-Дафра в ОАЭ, база Эль-Удейд в Катаре, штаб-квартира Пятого флота США в Бахрейне, а также военные объекты в Кувейте и Саудовской Аравии. По данным западных СМИ, в результате обстрелов было повреждено не менее 13 американских баз в регионе, а командование CENTCOM было вынуждено передислоцировать личный состав.