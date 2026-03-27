Президент Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в Азербайджане и выразил соболезнования - ФОТО
27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Грузии в нашей стране, выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Его святейшества Илии II.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу государства встретил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.
Президент Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге.
Затем глава государства побеседовал с послом.
Президент Ильхам Алиев сказал, что Католикос-Патриарх всея Грузии Его святейшество Илия II посвятил свою жизнь и деятельность благородным делам и продвижению межрелигиозного диалога, подчеркнул, что в нашей стране всегда будут с уважением чтить его память.
Глава государства коснулся роли Его святейшества Илии II в развитии азербайджано-грузинских традиционных отношений дружбы и сотрудничества.
Зураб Патарадзе выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за посещение посольства и соболезнования.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре