Посол Казахстана и Мухтар Бабаев обсудили экологическое сотрудничество

Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев обсудили экологическое сотрудничество между двумя странами.

Как сообщили Day.Az в посольстве Казахстана в нашей стране, в ходе встречи, в частности, собеседники обсудили экологическую повестку, сохранение экосистемы Каспийского моря, подготовку к предстоящим совместным мероприятиям, а также вопросы взаимной поддержки международных инициатив в сфере охраны окружающей среды.

Было отмечено, что А.Байель вновь пригласил азербайджанскую сторону принять активное участие в работе Регионального экологического саммита, который пройдет 22-24 апреля этого года в городе Астана. В рамках Саммита состоится первое заседание совместной рабочей группы по изучению причин снижения уровня Каспийского моря. Стороны выразили надежду, что встреча станет важным шагом на пути к созданию единой региональной системы экологической безопасности в акватории Каспийского моря.

Посол также проинформировал собеседника об инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию полноценной водной организации в рамках системы ООН. М. Бабаев отметил, что Азербайджан полностью поддержит данную инициативу лидера Казахстана и считает ее крайне актуальной в контексте накопившихся проблем в сфере управления водными ресурсами в условиях глобальных климатических вызовов. По словам представителя Президента Азербайджана, сегодня водные проблемы носят не только экологический характер, но и напрямую влияют на вопросы безопасности и экономики, поэтому создание такой организации станет своевременным шагом.

М. Бабаев подчеркнул, что синергия усилий Астаны и Баку в вопросах охраны окружающей среды и климата отвечает не только национальным интересам двух стран, но и вносит важный вклад в устойчивое развитие всего Каспийского региона. В целом собеседники высоко оценили динамику развития казахстанско-азербайджанских отношений, а также подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере экологии.