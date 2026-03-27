В Иране задержали диверсантов
Разведка Ирана задержала в провинции Керманшах группу из трех человек, которая контролировалась израильской разведывательной службой "Моссад" и готовила диверсии на стратегических объектах, а также планировала убийства иранских военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Отмечается, что при обыске места, в котором скрывались задержанные, было обнаружено оружие, боеприпасы и специальное оборудование для изготовления патронов.
