В Курдистане нанесен удар по командованию пограничной службы

В городе Санандадж в провинции Курдистан на северо-западе Ирана был нанесен удар по собранию командиров пограничной охраны.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные местных источников и мониторинговых каналов, встреча проходила в частном доме одного из старших офицеров, куда и пришелся удар.

Официальной информации о жертвах среди командиров пока нет.