https://news.day.az/world/1824437.html В Курдистане нанесен удар по командованию пограничной службы - ВИДЕО В городе Санандадж в провинции Курдистан на северо-западе Ирана был нанесен удар по собранию командиров пограничной охраны. Как передает Day.Az со ссылкой на данные местных источников и мониторинговых каналов, встреча проходила в частном доме одного из старших офицеров, куда и пришелся удар.
В Курдистане нанесен удар по командованию пограничной службы - ВИДЕО
В городе Санандадж в провинции Курдистан на северо-западе Ирана был нанесен удар по собранию командиров пограничной охраны.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные местных источников и мониторинговых каналов, встреча проходила в частном доме одного из старших офицеров, куда и пришелся удар.
Официальной информации о жертвах среди командиров пока нет.
