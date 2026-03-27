Хуситы пригрозили вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) выступило с предупреждением в адрес правительства Саудовской Аравии и пригрозило вступить в конфликт на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси.

"Я заявляю, что мы без колебаний выполним наш исламский долг джихада <...> против тиранов нашего времени - евреев, сионистов и их американских приспешников", - заявил Абдель Малик аль-Хуси, его слова привело йеменское информационное агентство SABA.

В ходе выступления он также призвал Эр-Рияд прекратить проявлять враждебность к йеменскому народу и принять принцип добрососедства.