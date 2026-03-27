За последние сутки на рынке криптовалют в основном наблюдалось снижение по ключевым активам.

Как передает Day.Az, за последние сутки Bitcoin подешевел на 2,80% - до 68 570,03 доллара, а Ethereum снизился на 3,93% - до 2 057,03 доллара.

Негативная динамика преобладала и по другим основным активам рынка. Так, BNB подешевел на 1,65% - до 628,73 доллара, XRP снизился на 2,27% - до 1,36 доллара, Solana упала на 3,95% - до 86,44 доллара, а Dogecoin подешевел на 1,85% - до 0,09212 доллара.

В то же время по ряду активов зафиксированы относительно умеренные изменения. Bitcoin Cash снизился на 1,22% - до 463,89 доллара, Cardano подешевел на 3,80% - до 0,2547 доллара. Наряду с этим TRON, в отличие от других активов, снизился на 0,27% - до 0,3149 доллара.

Снижение на рынке криптовалют в основном связывают с осторожным поведением инвесторов по отношению к рисковым активам, усилением давления продаж на глобальных финансовых рынках и активизацией фиксации прибыли.