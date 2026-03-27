США придется потратить почти $3 млрд

Вооруженные силы США с начала конфликта с Ираном понесли ущерб на общую сумму до 2,9 млрд долларов. Стране придется потратить средства на восстановление поврежденной или утраченной военной техники.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Существенная часть нанесенного ущерба вызвана применением иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Данные предоставила Элейн Маккаскер, ранее занимавшая пост исполняющей обязанности заместителя министра обороны по финансовым вопросам.

Военная кампания США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Под обстрелы попали крупные города в Исламской Республике. В ответ в Тегеране объявили о проведении масштабной ответной операции.