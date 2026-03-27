Перуанское издание рассказало о богатых традициях праздника Новруз в Азербайджане

В эпоху, когда многие праздники утратили свой дух, азербайджанский Новруз, отмечаемый с 20 марта, является одним из тех праздников, которым не нужна реклама, чтобы существовать, потому что они тысячелетиями живут в глубинной памяти народа. Новруз байрамы в Азербайджане - это древнее пламя, которое никогда не угаснет.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на перуанском культурно-публицистическом издании LimaGris.

В материале отмечается, что праздник разворачивается вокруг глубокой символики природных стихий и циклов.

"Вторники приобретают особое значение не только как символы стихий, но и как дни подготовки к самому празднику. В эти дни в домах наводят порядок, зажигают свечи, готовят традиционные сладости, собираются семьями. Каждый вторник становится этапом внутреннего и бытового обновления, постепенно подводя к Новрузу. Такой ритм делает праздник не разовым событием, а процессом, который проживается шаг за шагом и закрепляет связь между традицией и повседневной жизнью", - говорится в публикации.

Автор также подчеркнул, что одним из главных символов праздника является огонь:

"Азербайджанцы перепрыгивают через пламя, чтобы очиститься, оставить позади все, что тяготит. Древний тюркский обычай, который сохраняется до сих пор: люди перепрыгивают через костры, символически оставляя позади все плохое и встречая новый цикл очищенными"

В завершение отмечается, что пророщенная пшеница - сямяни - завершает картину праздника.

"Ее выращивают на воде как символ обновления и начала новой жизни. Зеленые ростки на новрузном столе напоминают о приходе весны и неизбежном возрождении природы после зимы.

Поэтому азербайджанский Новруз - это не просто праздник. Это отражение многовековых традиций и культурных слоев, сформировавшихся на протяжении истории региона. И, прежде всего, это подтверждение того, что страна последовательно сохраняет и передает свою богатую традицию из поколения в поколение", - говорится в статье.