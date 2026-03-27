Израиль нанес удары по объектам ракетной промышленности Ирана

Минувшей ночью израильская армия нанесла удары по предприятиям в Иране, производящим баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны. Как передает Day.Az, об этом сообщили в армии обороны страны (ЦАХАЛ). Кроме того, на основе точных разведывательных данных были поражены ракетные установки и склады.