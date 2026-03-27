Израиль нанес удары по объектам ракетной промышленности Ирана

Минувшей ночью израильская армия нанесла удары по предприятиям в Иране, производящим баллистические ракеты и системы противовоздушной обороны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в армии обороны страны (ЦАХАЛ).

Кроме того, на основе точных разведывательных данных были поражены ракетные установки и склады.

"Израильская армия продолжает беспощадные атаки на системы баллистических ракет иранского режима", - говорится в сообщении.