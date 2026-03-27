В различных районах столицы планируется снос большого числа квартир и индивидуальных жилых домов. У части этих объектов отсутствуют выписки и другие официальные документы. В таких случаях вопрос о предоставлении компенсации вызывает у граждан серьезные опасения.

Насколько граждане осведомлены по этому вопросу?

По имеющейся информации, в некоторых районах уже проведены измерительные работы, жителям направлены уведомления и реализованы определенные регистрационные процедуры. Однако во многих случаях гражданам не была в полной мере представлена информация о конкретных размерах компенсации и условиях ее предоставления.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с законодательством, строения без документов не считаются полноценными объектами права собственности. По этой причине автоматическое право на компенсацию за такие дома не возникает. Вместе с тем учитывается фактическое право пользования и проживания, и на практике государство в определенной степени признает такие случаи.

Эксперт по вопросам недвижимости Эльнур Фарзалиев в комментарии для ATV Xəbər отметил, что предоставление компенсации за дома без документов в основном зависит от территории, на которой расположено строение. Если дом построен на запрещенных государством территориях, например в охранной зоне, компенсация может не выплачиваться. В таких зонах строительство считается незаконным, и в случае возможных аварий или реализации строительных проектов государство не несет ответственности.

Вместе с тем такие районы, как Алатава, Футболчу, Ясамал, Кубинка, на протяжении многих лет сформировались как жилые массивы. Поскольку проживающие там граждане длительное время являются фактическими пользователями, при сносе таких домов им, как правило, предоставляется компенсация.

При сносе, осуществляемом государством, компенсация обычно выплачивается в денежной форме. В случае сноса, проводимого частными строительными компаниями, гражданам предоставляются квартиры в новых жилых зданиях. Кроме того, до момента передачи новых квартир расходы на аренду жилья и переезд покрываются строительной компанией.