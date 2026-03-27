Определились финалисты межконтинентального плей-офф ЧМ 2026

Стали известны участники финальной стадии межконтинентального плей-офф чемпионата мира 2026 года. По итогам прошедших встреч определились пары, которые разыграют последние путевки на мировое первенство.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Боливии одержала победу над Суринамом со счетом 2:1. Этот результат позволил южноамериканцам выйти в решающий раунд, где их соперником станет сборная Ирака.

В другой ветке плей-офф сборная Ямайки с минимальным счетом 1:0 обыграла команду Новой Каледонии. Для попадания на чемпионат мира ямайским футболистам предстоит провести встречу против сборной Конго. Победители этих пар получат право выступить на финальном турнире в США, Канаде и Мексике.