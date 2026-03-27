Падение метеорита на Луну засняли на камеру - ВИДЕО

Редкое видео падения метеорита на поверхность Луны завирусилось на этой неделе в мировых соцсетях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Поскольку у Луны нет атмосферы, метеориты и метеороиды не сгорают, как при падении на Землю. Представляем вашему вниманию данное видео: