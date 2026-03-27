В Баку ожидаются интенсивные дожди

28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические дожди, местами они будут интенсивными.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в связи с кратковременными сильными осадками в отдельных районах полуострова не исключены случаи подтоплений.

Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-западным. Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем - 10-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 748 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 90-95%.

В районах Азербайджана также ожидаются периодические осадки, в горных районах пойдет снег, местами интенсивный. В восточных районах прогнозируются сильные осадки, в отдельных местах возможны грозы и град. Ночью и утром местами будет туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем - 11-16° тепла, в горах ночью - 2-6° мороза, днем - 0-2° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица.

