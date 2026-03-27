https://news.day.az/society/1824478.html В Гедабее скончался двухлетний ребенок В Гедабее скончался двухлетний ребенок от болезни. Как сообщает Day.Az, житель города Алпарслан Арзуман оглу Мусаев 2024 года рождения скончался дома от эпилепсии. По данному факту районной прокуратурой проводится расследование.
В Гедабее скончался двухлетний ребенок
В Гедабее скончался двухлетний ребенок от болезни.
Как сообщает Day.Az, житель города Алпарслан Арзуман оглу Мусаев 2024 года рождения скончался дома от эпилепсии.
По данному факту районной прокуратурой проводится расследование.
