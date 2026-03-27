В Баку обнаружили автоматы, пулеметы и гранаты

Сотрудники Министерства внутренних дел 26 марта в Баку и ряде районов выявили и изъяли 8 автоматов, 2 пулемета, 1 пистолет, 6 гранат, 6 запалов, 15 ружей, 29 магазинов и 1813 патрона различного калибра.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.

Также отмечается, что оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются.