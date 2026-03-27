https://news.day.az/society/1824482.html В Баку обнаружили автоматы, пулеметы и гранаты Сотрудники Министерства внутренних дел 26 марта в Баку и ряде районов выявили и изъяли 8 автоматов, 2 пулемета, 1 пистолет, 6 гранат, 6 запалов, 15 ружей, 29 магазинов и 1813 патрона различного калибра. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве внутренних дел.
Также отмечается, что оперативные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре