Сколько стоят батареи для электромобилей в Азербайджане и почему они ломаются

При несвоевременной зарядке батареи электромобилей могут быстро выйти из строя. В некоторых случаях возможны короткие замыкания, которые способны привести к серьезным последствиям вплоть до возгорания автомобиля.

Как сообщает Day.Az, аккумуляторы, являющиеся одним из ключевых компонентов электромобилей, вызывают постоянный интерес у водителей - как с точки зрения стран-производителей, так и стоимости. По словам автомастеров, такие батареи в основном поставляются из Китая и Тайваня.

Специалисты отмечают, что стоимость новых батарей составляет примерно около 3000 долларов. Подержанные батареи в Азербайджане стоят в пределах 2500-3000 манатов. Небольшие аккумуляторы оцениваются примерно в 700-750 манатов.

В ряде случаев основной причиной быстрого выхода батарей из строя является их неправильная эксплуатация. В частности, несоблюдение правил зарядки значительно сокращает срок службы аккумулятора.

По словам специалистов, на возникновение проблем также влияет недостаточная изоляция. Поскольку батареи расположены в нижней части автомобиля, возрастает риск контакта с влагой и водой, что может привести к дополнительным неисправностям.

Некоторые водители пытаются защитить батарею от воды, закрывая нижнюю часть. Однако это нарушает работу системы охлаждения и приводит к перегреву аккумулятора. Если же оставить ее открытой, усиливается воздействие влаги. Оба варианта сокращают срок службы батареи.

При перегреве возникает риск короткого замыкания, что представляет серьезную опасность. В связи с этим специалисты рекомендуют не вмешиваться в работу системы охлаждения и строго соблюдать требования производителя.

При соблюдении этих правил батареи электромобилей могут служить дольше и использоваться более безопасно.