Азербайджанские яхтсмены выступят на регате в Словении

Сборная Азербайджана по парусному спорту примет участие в международной регате Sailing Point Easter Regatta 2026, которая пройдет в Словении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования состоятся с 28 марта по 1 апреля в городе Порторож.

На турнире страну представят семь спортсменов: Камал Баширли, Фуркан Мустафаев, Нурлан Агазаде, Амин Джалилзаде, Сама Мансурзаде, Амира Байрамова и Эмел Мамедли.

Команду будут поддерживать тренер Панагиотис Пападакис и руководитель делегации Буруджу Алгон Джорджанни.

Регата в Портороже станет важным этапом подготовки азербайджанской сборной к международным стартам весенне-летнего сезона 2026 года.