В Армении оправдали сотрудницу МИД, обвиняемую в "шпионаже в пользу Баку"
Суд первой инстанции в Ереване оправдал сотрудницу МИД Армении Ашхен Алексанян, обвиняемую в т.н. "шпионаже в пользу Азербайджана".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсетях ее адвокат Абгар Погосян.
Решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции, заявили в генпрокуратуре.
По мнению суда, действия Алексанян попадают не под статью о госизмене, а под статью о превышении должностных и служебных полномочий.
Уголовное дело о госизмене путем шпионажа было возбуждено 20 июня 2025 года. При этом Алексанян была задержана еще в июне, однако историю предали огласке только спустя два месяца.
Ранее в армянских СМИ утверждалось, что Аракелян передала "важные данные" гражданину Азербайджана, с которым она якобы находилась в романтической связи. Какие данные, не уточнялось.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре