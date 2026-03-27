В Баку затопило несколько улиц

Непрекращающиеся дожди в Баку привели к последствиям в ряде районов столицы.

Дождевая вода скопилась на улицах и проспектах города, затруднив движение транспорта. Тротуары оказались затоплены, что мешает свободному передвижению пешеходов.

В некоторых местах возникли проблемы с отводом дождевой воды в канализационную систему, в результате чего на дорогах образовались большие лужи. Водители также сталкиваются с трудностями при движении по затопленным участкам.