В Баку затопило несколько улиц - ВИДЕО
Непрекращающиеся дожди в Баку привели к последствиям в ряде районов столицы.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространяются в социальных сетях.
Дождевая вода скопилась на улицах и проспектах города, затруднив движение транспорта. Тротуары оказались затоплены, что мешает свободному передвижению пешеходов.
В некоторых местах возникли проблемы с отводом дождевой воды в канализационную систему, в результате чего на дорогах образовались большие лужи. Водители также сталкиваются с трудностями при движении по затопленным участкам.
