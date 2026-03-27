Азербайджано-турецкая медиа-платформа будет развивать работу СМИ двух стран

В рамках Азербайджано-турецкой совместной медиа-платформы планируется дальнейшее развитие деятельности СМИ двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов сегодня в ходе своего выступления на панельной сессии "Трансформация глобального общественного мнения в экосистеме цифровой коммуникации" на Международном саммите стратегических коммуникаций ("Stratcom Summit 2026") в Стамбуле.

Он напомнил, что между Агентством развития медиа и соответствующими органами ряда иностранных государств существуют двусторонние документы о сотрудничестве. В рамках этих документов предусмотрено формирование двусторонних механизмов сотрудничества, направленных на совместное продвижение и защиту национальных интересов, развитие взаимосвязей в сфере медиа, реализацию совместных проектов и расширение обмена опытом:

"В рамках этих сотрудничеств хочу особо подчеркнуть Азербайджано-турецкую совместную медиа-платформу. В рамках платформы, предусматривающей взаимодействие и эффективную деятельность СМИ двух стран, уже проведены соответствующие работы, и планируется дальнейшее расширение этого процесса в ближайший период".

Исполнительный директор отметил, что вопрос информационной безопасности имеет особое значение как одно из приоритетных направлений многостороннего сотрудничества в турецком мире.

"Укрепление согласованной деятельности в этой сфере вносит важный вклад в обеспечение устойчивости и надежности общего информационного пространства", - добавил он.