Президент Ильхам Алиев поздравил коллектив Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо коллективу Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента по случаю его открытия после реконструкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Дорогие друзья,

Поздравляю вас со знаменательным событием - открытием после масштабной реконструкции Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента.

Выражаю благодарность руководству Российской Федерации и Республики Дагестан за внимание к сохранению этого памятника культурно-исторического наследия азербайджанского народа.

Данный культурный центр, имеющий более чем вековую историю, является одним из старейших коллективов азербайджанского национального театрального искусства.

Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр Дербента - единственное в Российской Федерации государственное театральное учреждение на азербайджанском языке - всегда играл важную роль в культурной жизни Дагестана и способствовал сохранению национальных и духовных ценностей азербайджанцев, проживающих на территории Республики. Успешные постановки произведений выдающихся азербайджанских драматургов принесли культурному центру широкое зрительское признание не только в Дагестане, но и далеко за его пределами.

Сегодня возобновление работы Азербайджанского театра в Дербенте - большой, долгожданный праздник как для профессионального сообщества и ценителей искусства, так и для всего населения Дагестана с его богатым культурным многообразием.

Народы Азербайджана и Дагестана испокон веков связаны тесными узами дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Эти традиционные узы играют особую роль в отношениях между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Развитие гуманитарного сотрудничества, в свою очередь, является важным фактором азербайджано-российских межгосударственных отношений. Убежден, что тесное сотрудничество, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере, между Азербайджаном и Дагестаном будет и далее поступательно развиваться и расширяться в русле азербайджано-российских отношений союзнического взаимодействия.

Еще раз поздравляю весь коллектив Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента с этим знаменательным событием.

Желаю театру новых творческих успехов".