Израиль нанес удары по крупным сталелитейным заводам КСИР

Военно-воздушные силы Израиля некоторое время назад нанесли удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Fars. Удары были нанесены по компаниям "Khuzestan Steel" вблизи Ахваза и "Mobarakeh Steel" в Исфахане.

По данным израильских источников в сфере безопасности, удары по этим предприятиям, частично принадлежащим Корпусу стражей исламской революции (КСИР), как ожидается, причинят значительный ущерб экономике Ирана.